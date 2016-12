Er war der meistgesuchte Mann Europas: Bei einer Kontrolle in Italien geht Anis Amri der Polizei ins Netz und stirbt. Die Suche nach Komplizen beginnt. Thomas de Maizière hofft nun auf ruhige Festtage.

Es ist mitten in der Nacht in Sesto San Giovanni. 25 Minuten braucht man von hier aus mit der Metro nach Mailand. Zwei junge Polizisten schieben in der Nähe des Bahnhofs der 80.000-Einwohner-Stadt Wache. Da fällt Luca S. und Christian M. ein Mann auf. Sie fragen ihn nach seinen Papieren. Dann geht alles ganz schnell: Statt eines Ausweises zieht der Mann eine Pistole, schießt, die Polizisten feuern zurück. Und töten: den mutmaßlichen Attentäter von Berlin.

Anis Amri ist tot. In Italien endet das Drama vom Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, bei dem Amri einen Lastwagen in eine Menschenmenge gelenkt haben soll. Mindestens 12 Menschen starben dabei, 53 wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Amri setzte sich unbehelligt mit dem Zug ab, erst nach Frankreich, dann nach Italien. Gestoppt haben ihn die 29 und 36 Jahre alten Polizisten, die nun nicht nur in Italien wie Helden gefeiert werden.

Italiens Präsident lässt Grüße ausrichten, der Premierminister dankt, der Innenminister ruft die beiden an, der Mailänder Polizeipräsident lobt. Vorbildlich, professionell, pflichtbewusst, mutig hätten sich die beiden verhalten. S., der den entscheidenden Schuss abgibt und Amri in den Brustkorb trifft. M., der dem Verdächtigen aufgrund seines Akzents nicht abnimmt, dass dieser aus dem süditalienischen Reggio Calabria kommt, auf die Papiere beharrt und schließlich von dem extrem gefährlichen Amri angeschossen wird.

Die mehr als dreitägige Suche nach Amri, dessen Bild nach dem Attentat durch ganz Europa ging, ist damit vorbei. Innenminister Thomas de Maizière schien erleichtert. "Ich wünsche uns jetzt wirklich friedliche Weihnachten", erklärte er am Freitag.

Doch die Behörden ruhen nicht: Generalbundesanwalt Peter Frank betonte am Freitag, nach Amris Tod sei "von großer Bedeutung", ob er ein Unterstützernetzwerk, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...