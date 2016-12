In der Region droht ein militärischer Konflikt, sollte Jammeh nicht am 19. Januar sein Amt an seinen gewählten Nachfolger übergeben. Auch der Uno-Sicherheitsrat hat Jammeh aufgefordert, seine Niederlage anzuerkennen.

In Westafrika droht im neuen Jahr eine militärische Konfrontation: Der Regionalblock Ecowas drohte am Freitag dem abgewählten gambischen Präsidenten Yahya Jammeh mit einer Militärintervention, sollte er im Januar nicht abtreten. Ecowas-Präsident Marcel de Sousa sagte, die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft habe Senegal die Federführung für ein militärisches Eingreifen übertragen, sollte Jammeh nicht im Januar seinem gewählten Nachfolger die Macht übergeben. Am 19. Januar endet offiziell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...