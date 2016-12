Berlin (ots) - An den heute als potenziell illegal eingestuften Geschäften waren ja nicht nur die Banken beteiligt, sondern auch Kreditvermittler und Ratingagenturen, allesamt beobachtet von den Aufsichtsbehörden. Geschädigte waren auch nicht bloß naive Kleinanleger, sondern auch Kreditinstitute, also Profi-Investoren. Sie alle waren Teil des Systems, und dieses System basierte auf der Spekulation, dass es am US-Immobilienmarkt immer weiter aufwärts geht. Diese Spekulation ging nicht auf, es folgte die große Pleite. Wer dafür heute Betrug und Fahrlässigkeit der Banken verantwortlich macht, der wiegt sich in der falschen Sicherheit, dass Finanzkrisen durch Gesetze und Strafen verhindert werden können.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion Telefon: +49 (0)30 23 27-61 00 Fax: +49 (0)30 23 27-55 33 bln.blz-cvd@berliner-zeitung.de