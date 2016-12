Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Stimmung der US-Verbraucher etwas schwächer als erwartet

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember etwas schwächer als erwartet aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 98,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 98,7 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats hatte der Wert bei 98,0 gelegen, Ende des Vormonats bei 93,8 Punkten.

US-Baugenehmigungen für November nach oben revidiert

Die Zahl der in den USA erteilten Baugenehmigungen ist im November weniger stark als bisher angenommen gesunken. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, verringerten sich die Baugenehmigungen gegenüber dem Vormonat um revidiert 3,9 Prozent auf einen Jahreswert von 1,212 Millionen. Ursprünglich war ein Rückgang von 4,7 Prozent auf annualisiert 1,200 Millionen gemeldet worden.

US-Neubauverkäufe steigen im November deutlicher als erwartet

Die Zahl der US-Neubauverkäufe ist im November deutlicher als erwartet gestiegen. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, erhöhte sich die Zahl der verkauften Neubauten gegenüber dem Vormonat um 5,2 Prozent auf einen saisonbereinigten Jahreswert von 592.000. Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 3,0 Prozent auf 580.000 gerechnet. Der Wert für Oktober betrug 563.000 Verkäufe.

IS bestätigt Tod des mutmaßlichen Berlin-Attentäters

Der Islamische Staat (IS) hat den Tod des Mannes bestätigt, der verdächtigt wird, einen Lkw in einen Berliner Weihnachtsmarkt gefahren zu haben. Bei dem Anschlag waren zwölf Menschen getötet worden. Der Attentäter sei bei einem Schusswechsel mit der italienischen Polizei erschossen worden, teilte die Terrororganisation über die ihr nahestende Agentur Amaq mit.

De Maiziere: Sicherheitsmaßnahmen bleiben nach Amris Tod unverändert

Die in Deutschland nach dem Attentat von Berlin ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen bleiben auch nach der Erschießung des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri bestehen. Das sagte Bundesinnenminister Thomas de Maiziere. Nun soll es schnelle Gespräche über die Konsequenzen aus dem Fall geben.

Merkel dankt Italienern für Hilfe im Fall Amri

Nach der Erschießung des mutmaßlichen Berlin-Attentäters Anis Amri in Mailand hat Kanzlerin Angela Merkel den italienischen Einsatzkräften gedankt. Der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni habe sie über den Polizeieinsatz unterrichtet, bei dem Amri erschossen wurde, sagte Merkel.

Neuordnung der Netzentgelte soll bald ins Kabinett

Die unter den Betreibern umstrittene Neuregelung der Netzentgeltstruktur geht in die Endphase. Die Verbändeanhörung sei abgeschlossen, der entsprechende Gesetzentwurf befinde sich "in der finalen Bearbeitung", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. "Wir gehen davon aus, dass er jetzt zügig ins Kabinett kommt", ergänzte die Sprecherin.

Insa: AfD gewinnt nach Anschlag in Berlin deutlich an Zuspruch

Nach dem Anschlag von Berlin ist der Zuspruch zur AfD in einer Umfrage deutlich gestiegen. Die Partei gewann in einer Insa-Umfrage im Vergleich zur Vorwoche 2,5 Prozentpunkte hinzu und lag bei 15,5 Prozent, wie die Bild-Zeitung berichtete. Die Union von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verliert demnach 1,5 Prozentpunkte und käme auf 31,5 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre.

Gauck plant Abschiedsrede für 18. Januar

Bundespräsident Joachim Gauck plant zum Ende seiner fünfjährigen Amtszeit für Mitte Januar eine Art Abschiedsrede. Unter der Überschrift "Wie soll es aussehen, unser Land?" hält er am 18. Januar eine Rede im Schloss Bellevue, wie aus der Einladung hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Über den Termin hatte zuerst die Bild-Zeitung berichtet.

Entführung von libyschem Flugzeug endet glimpflich in Malta

Die Entführung einer libyschen Passagiermaschine ist in Malta glimpflich zu Ende gegangen. Die Entführer ließen am Flughafen von Valetta nach stundenlangen Verhandlungen alle Passagiere und Besatzungsmitglieder unversehrt frei. Die beiden Männer, nach Angaben der libyschen Regierung Anhänger des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi, ergaben sich schließlich und baten um politisches Asyl in dem Inselstaat.

