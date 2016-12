The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.12.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.12.2016



ISIN Name

CA3805981022 GOLD FINDER EXPLORATIONS

LU0094159984 AXA W.-GL FLEX100 NAM.A T

US06985P1003 BASIC ENER.SVCS NEW DL-01

US88165U1097 TETRALOGIC PHARM.DL-,0001