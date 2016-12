Halle (ots) - Ist die Realität tatsächlich so schrecklich, wie sie uns manchmal erscheint? Sind die Informationen richtig, die uns Angst machen oder stammen sie vom Hörensagen? Aus jedem Winkel der Welt sind in kurzer Zeit ganz viele Nachrichten verfügbar. Das Angebot ist fast unendlich, aber sind die Quellen auch seriös? Die Vielfalt macht es nicht einfacher, den Überblick zu behalten. Wurden die Informationen auch hinterfragt oder vertrauen wir auf eine allgemeine Stimmung, die sich ausgebreitet hat? Ist die Gesellschaft dabei, aus Angst einen Teil der Freiheit, der gewohnten Menschlichkeit und der Solidarität gegenüber anderen aufzugeben? Viele Fragen für ein Weihnachtsfest.



