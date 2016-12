Halle (ots) - Bleibt die Frage nach den Konsequenzen dieses ersten großen Terroranschlags in Deutschland, auf den die Republik bisher erstaunlich gelassen reagiert - wohl, weil sie ihn kommen sah und 2016 schon so viel Unheil geschehen ist. Es stellen sich strukturelle Fragen. Sie beziehen sich auf die Möglichkeiten der Einreise von Flüchtlingen, die Überwachung von Gefährdern und die Möglichkeiten der Abschiebung. Sie beziehen sich aber auch auf die vergangenen Monate und Jahre, in denen sich Amri in Deutschland aufhielt, teilweise überwacht wurde und teilweise nicht. Hätte es trotz struktureller Probleme besser laufen können, laufen müssen?



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200