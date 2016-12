DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Bank auf 15 Euro, Verkaufen

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Bank nach der Einigung im US-Hypothekenstreit von 14,50 auf 15,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Analyst Christian Koch wertete die Einigung in einer Studie vom Freitag positiv. Die Auswirkungen auf die Kapitalausstattung sowie die Höhe der Zahlung seien verkraftbar, wobei hinsichtlich der Kundenentschädigungen Unsicherheit bestehe. Die Kapitalausstattung bleibe aber vor dem Hintergrund möglicher strengerer regulatorischer Vorschriften unterdurchschnittlich. Zudem sei die operative Entwicklung im Branchenvergleich schwach. Auch wegen der noch ausstehenden Rechtsstreitigkeiten bleibe es beim Verkaufsvotum.

NordLB hebt Ziel für Deutsche Bank auf 17,50 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Bank nach der Einigung mit dem US-Justizministerium auf eine Vergleichszahlung von 12,00 auf 17,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Kapitalerhöhung sei gesunken, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Freitag. Die Gesamtsumme liege zwar am oberen Ende seiner Erwartungen. Positiv sei jedoch die Zusammensetzung der Vergleichszahlung mit einer relativ kleinen Zivilbuße zu werten.

Hauck & Aufhäuser hebt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 57,50 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Nemetschek von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 57,00 auf 57,50 Euro angehoben. Mit der kleineren Übernahme in Norwegen stärke sich das Softwareunternehmen im Bereich BIM (Building Information Modeling) - also dem integrierten Prozess des Planens, Bauens und Bewirtschaftens von Bauwerken, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer Studie vom Freitag. Auf dem aktuellen Kursniveau hält er das Wachstumspotenzial noch nicht für angemessen eingepreist.

Kepler Cheuvreux startet Astrazeneca mit 'Buy' - Ziel 5000 Pence

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Astrazeneca mit "Buy" und einem Kursziel von 5000 Pence in die Bewertung aufgenommen. Wichtigster Kurstreiber im ersten Halbjahr 2017 dürften die Daten zur Mystic-Lungenkrebsstudie sein, schrieb Analyst David Evans in einer Studie vom Freitag. Hier sollten Anleger nicht zu pessimistisch sein. Angesichts des zwischen 2018 und 2023 erwarteten, überdurchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstums eine im Branchenvergleich entsprechend höhere Bewertung des britischen Pharmakonzerns gerechtfertigt.

DZ Bank hebt fairen Wert für Axa auf 26 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Axa von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Im Gegensatz zur Mehrzahl der Wettbewerber bestehe beim französischen Versicherer die Chance auf Dividendenerhöhungen durch eine Anhebung der Ausschüttungsquote, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Freitag. Die Bewertung der Aktie erscheine noch attraktiv.

Deutsche Bank senkt Ziel für Hornbach Holding auf 77 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 81 auf 77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dachgesellschaft der Baumarktkette habe starke Kennziffern ausgewiesen, schrieb Analystin Katja Filzek in einer Studie vom Freitag. Der Aktie attestierte sie eine attraktive Bewertung.

Goldman hebt Ziel für Unilever NV auf 36 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Unilever NV von 35,50 auf 36,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Zieländerung spiegele die jüngste Wechselkursentwicklung wider, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Branchenstudie vom Freitag. Strukturelle Herausforderungen dürften das Umsatz- und Profitabilitätswachstum des Konsumgüterkonzerns auch weiterhin bremsen, begründete er sein bestätigtes Verkaufsvotum.

Goldman senkt Ziel für Reckitt Benckiser auf 7130 Pence - Neutral

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7430 auf 7130 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mitch Collett reduzierte seine Gewinnerwartungen (EPS) für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2016 bis 2018. Denn die Herausforderungen in Indien dürften nach der Bargeldreform des Landes zunehmen, schrieb er in einer Branchenstudie vom Freitag. Zudem biete die jüngste Wechselkursentwicklung weniger Rückenwind.

