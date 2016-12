FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 19. bis 23.12.2016

MONTAG

Citigroup senkt Deutsche Bank auf 'Sell' - Ziel hoch auf 17 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat die Aktien der Deutschen Bank nach der jüngsten Kursrally von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Andrew Coombs hob das Kursziel aber von 15 auf 17 Euro an. Angesichts eines Kursniveaus von mittlerweile mehr als 18 Euro sei eine mögliche Kapitalerhöhung des Finanzkonzerns nun überhaupt nicht mehr eingepreist, schrieb Coombs in einer Branchenstudie vom Montag. Die Aktien erschienen überbewertet. Daran ändere es auch nichts, dass seine Prognose für den bereinigten Vorsteuergewinn 2018 über der mittleren Markterwartung liege.

UBS senkt Thyssenkrupp auf 'Sell' und Ziel auf 18 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Thyssenkrupp von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 18 Euro gesenkt. Europäische Stahlwerte seien nicht länger attraktiv bewertet, schrieb Analyst Carsten Riek in einer Branchenstudie vom Montag. Die Gewinnmargen dürften 2017 unter anderem wegen hoher Lagerbestände und der Rohstoffpreisentwicklung wieder unter Druck geraten. Zudem könnten sich Branchenkonsolidierung sowie Kapazitätsverringerungen verzögern.

Jefferies hebt Bayer auf 'Buy' und Ziel auf 115 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 102 auf 115 Euro angehoben. Die Bewertung dürfte noch erheblich Luft nach oben haben, sobald die Monsanto-Übernahme abgeschlossen sei, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Branchenstudie vom Montag. Die Fundamentaldaten des Pharmasektors verschlechterten sich zwar und das Konjunkturumfeld trübe sich ein, doch werde dies bereits zum Teil von der jüngsten Sektorabwertung reflektiert.

DIENSTAG

Morgan Stanley senkt BMW auf 'Equal-weight' - Ziel 81 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BMW nach dem guten Lauf der Papiere von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Analyst Harald Hendrikse hob das Kursziel aber von 78 auf 81 Euro an. Auf dem aktuellen Kursniveau sei ein "Overweight"-Votum nicht länger gerechtfertigt, schrieb Hendrikse in einer Studie vom Dienstag. Trotz neuer Modelle stehe der Autobauer mit Blick auf 2017 wegen einer insgesamt etwas trägeren Entwicklung der Autonachfrage sowie steigender Zinsen vor einem erneut schwierigen Jahr. Zudem habe der Gewinn je Aktie angesichts neuer Investitionen in Zukunftstechnologien wenig Aufwärtspotenzial.

DZ Bank senkt Deutsche Post auf 'Halten' - Fairer Wert 32 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktie der Deutschen Post von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber auf 32 Euro belassen. Das Papier habe den fairen Wert fast erreicht und seit seinem Tief im Februar 2016 um mehr als 50 Prozent zugelegt, begründete Analyst Dirk Schlamp seine geänderte Einschätzung in einer Studie vom Dienstag. Das erwartete starke Weihnachtsgeschäft dürfte mittlerweile vom Kurs reflektiert werden. Kurzfristig erwartet der Experte keine größeren Kurstreiber.

Baader Bank hebt Infineon auf 'Top Stock Ideas'-Liste - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat die Aktie von Infineon der "Top Stock Ideas"-Liste hinzugefügt und die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Ausschlaggebend für die gute Entwicklung des Chipherstellers sei das starke Geschäft mit der Automobil-Industrie, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Dienstag.

MITTWOCH

DZ Bank streicht Airbus von 'Equity Long-Ideen'-Liste - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Airbus-Aktie von der "Equity Long-Ideas"-Liste gestrichen, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Innerhalb weniger Wochen habe sich der Aktienkurs des Flugzeugbauers überdurchschnittlich stark entwickelt und könnte über den Jahreswechsel nun an Schwung verlieren, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer Studie vom Mittwoch. Dabei verwies er auf die potenziell verhaltene Nachrichtenlage. Ein Airbus-Investment bleibe mittelfristig gesehen aber attraktiv.

S&P Global hebt Ziel für Linde auf 140 Euro - 'Sell'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Linde nach der vereinbarten Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair von 132 auf 140 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Zusammenschluss dürfte erhebliche kartellrechtliche Überprüfungen mit sich bringe, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Mittwoch. Im Genehmigungsfall drohten umfangreiche Anteilsverkäufe von Geschäftsbereichen, was wiederum den Sinn der Fusion in Frage stellen würde.

NordLB hebt Ziel für Volkswagen auf 125 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach einer Einigung mit nordamerikanischen Behörden im Dieselskandal von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit den Vergleichen in den USA und Kanada erhalte der Autobauer mehr Sicherheit für seine Kostenplanung, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Mittwoch. Die Gesamtkosten des Skandals sieht er nach wie vor bei rund 25 bis 35 Milliarden Euro. Er rechnet aber damit, dass VW im Jahr der größten Unternehmenskrise kurioserweise zum größten Autobauer der Welt vor Toyota aufsteigt.

DONNERSTAG

Warburg Research senkt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG nach einer Analystenveranstaltung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt. Wegen der unsicheren Bewertung des Beteiligungsportfolios lägen ihre Schätzungen für die Holding unter denen des Managements, schrieb Analystin Marie-Thérèse Grübner in einer Studie vom Donnerstag. Die im SDax notierte Aktie sei inzwischen angemessen bewertet.

DZ Bank hebt fairen Wert für BMW auf 96 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW von 90 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit Blick auf eine weiterhin attraktive Bewertung sowie gewisse Wettbewerbsvorteile in puncto E-Mobilität rate er weiterhin zum Kauf der Aktie, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Donnerstag. Trotz der jüngsten Kursrally sei das Papier des Autobauers im historischen Vergleich günstig. Die Münchener böten außerdem eine attraktive Dividende.

DZ Bank hebt fairen Wert für Daimler auf 77 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler von 69 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit Blick auf die anhaltend positive Absatzentwicklung bei Mercedes-Benz Cars und Mercedes Vans habe er seine Schätzungen für 2016 leicht erhöht, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Donnerstag.

FREITAG

DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Bank auf 15 Euro, Verkaufen

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Bank nach der Einigung im US-Hypothekenstreit von 14,50 auf 15,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Analyst Christian Koch wertete die Einigung in einer Studie vom Freitag positiv. Die Auswirkungen auf die Kapitalausstattung sowie die Höhe der Zahlung seien verkraftbar, wobei hinsichtlich der Kundenentschädigungen Unsicherheit bestehe. Die Kapitalausstattung bleibe aber vor dem Hintergrund möglicher strengerer regulatorischer Vorschriften unterdurchschnittlich. Zudem sei die operative Entwicklung im Branchenvergleich schwach. Auch wegen der noch ausstehenden Rechtsstreitigkeiten bleibe es beim Verkaufsvotum.

NordLB hebt Ziel für Deutsche Bank auf 17,50 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Bank nach der Einigung mit dem US-Justizministerium auf eine Vergleichszahlung von 12,00 auf 17,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Kapitalerhöhung sei gesunken, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Freitag. Die Gesamtsumme liege zwar am oberen Ende seiner Erwartungen. Positiv sei jedoch die Zusammensetzung der Vergleichszahlung mit einer relativ kleinen Zivilbuße zu werten.

Hauck & Aufhäuser hebt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 57,50 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Nemetschek von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 57,00 auf 57,50 Euro angehoben. Mit der kleineren Übernahme in Norwegen stärke sich das Softwareunternehmen im Bereich BIM (Building Information Modeling) - also dem integrierten Prozess des Planens, Bauens und Bewirtschaftens von Bauwerken, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer Studie vom Freitag. Auf dem aktuellen Kursniveau hält er das Wachstumspotenzial noch nicht für angemessen eingepreist.

