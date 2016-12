NEW YORK (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag vor Weihnachten hat die Anleger am US-Aktienmarkt nichts mehr aus der Ruhe gebracht. Bei ausgesprochen dünnen Umsätzen kamen die Indizes am Freitag kaum vom Fleck. Der Dow Jones Industrial schloss mit plus 0,07 Prozent auf 19 933,81 Punkten. Auf Wochensicht legte der Leitindex um 0,4 Prozent zu. Es war die siebte Gewinnwoche hintereinander.

Der S&P 500 gewann am Freitag 0,13 Prozent auf 2263,79 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,11 Prozent auf 4940,02 Zähler nach oben.

Die Chance auf das Erreichen der 20 000 Punkte bekam der Dow vor dem Wochenschluss angesichts des sehr ruhigen Marktumfelds und der fehlenden Dynamik nicht mehr. Den Sprung über diese bislang noch nie eroberte runde Zahl hebe sich der Index möglicherweise bis zum Jahresfinale auf, hieß es am Markt. Nach seiner Kursrally mit einem Gewinn von etwas mehr als 2000 Punkten seit dem Ende des US-Präsidentschaftswahlkampfes Anfang November habe sich der Dow eine wichtige Pause gegönnt./ajx/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0195 2016-12-23/22:17