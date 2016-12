Obama ist frustriert über Netanjahus Haltung zu seinen Nahostfriedensbemühungen. Kurz vor Ende seiner Amtszeit setzt er ein Zeichen und verzichtet auf ein Veto gegen eine israelkritische Resolution. Israel ist verärgert.

Paukenschlag bei den UN: Die USA haben erstmals seit vielen Jahren eine israelkritische Resolution des Sicherheitsrats zugelassen und damit ihren langjährigen Verbündeten verärgert. Kurz nach dem Votum ergriff Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu diplomatische Maßnahmen gegen Unterstützer der Initiative. Bei den Palästinensern hingegen herrschte Freude über die Resolution. Die USA verteidigten ihr Vorgehen gegen die harsche Kritik aus Israel.

Am Freitag (Ortszeit) hatte der Sicherheitsrat per Resolution die israelische Siedlungspolitik verurteilt und einen Stopp der jüdischen Siedlungsaktivitäten im Westjordanland und in Ostjerusalem gefordert. Die nach dem Sechstagekrieg 1967 errichteten Siedlungen hätten "keine rechtliche Gültigkeit", hieß es in dem Text. Verabschiedet wurde er mit 14 Jastimmen bei einer Enthaltung - die der USA.

Für Israel ist das Vorgehen der Regierung von Präsident Barack Obama der schärfste Rüffel seit langer Zeit: Zwar gehen mit der Resolution keine Sanktionen für Israel einher, doch wurde die international weit verbreitete Ablehnung von Israels Siedlungsbau damit diplomatisch verankert. Israels Position in möglichen künftigen Friedensgesprächen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...