Die Bilder von der Zerstörung von Palmyra haben sich ins Gedächtnis eingebrannt. Im zerbombten Aleppo steht es um Kulturschätze mindestens ebenso dramatisch. Doch die Dokumentation der Zerstörung kann zukünftig helfen.

Aleppo ist zu einem Symbol für das Grauen des syrischen Bürgerkriegs geworden. Die Vereinten Nationen haben das Blutvergießen im Machtkampf um die Millionenmetropole nicht verhindern können. Im Ostteil der Stadt sind ganze Viertel dem Erdboden gleichgemacht, die humanitäre Lage ist katastrophal, hunderttausend Menschen sind auf der Flucht.

In Berlin machen sich derweil Leute Sorgen um das Kulturerbe der nordsyrischen Metropole. "Da liegt eine Stadt in Trümmern und wir reden über Steine, das hat einen faden Beigeschmack", sagt Prof. Stefan Weber, Direktor des Museums für Islamische Kunst in Berlin in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Und doch kann unsere Arbeit vielleicht einmal dazu beitragen, diesem geschundenen Land seine kulturelle Identität wiederzugeben."

Bis zum Beginn des Bürgerkriegs galt die Altstadt von Aleppo, seit 1986 auf der Welterbe-Liste der Vereinten Nationen, mit ihren zahllosen Moscheen, Karawansereien und osmanischen Handelshäusern als einer der kulturell reichsten Orte der Welt.

Im Rahmen des Netzwerkes "Die Stunde Null - Eine Zukunft für die Zeit nach der Krise" des Auswärtigen Amtes arbeitet das Museum ...

