Choi Soon Sil, eine enge Freundin der gestürzten Präsidenten, wird unter anderem wegen Machtmissbrauch und Erpressung angeklagt. Sie soll die Ex-Präsidentin Südkoreas zu illegalen Machenschaften verführt haben.

Die langjährige Vertraute der suspendierten südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye ist von einem Sonderermittler vernommen worden. Die wegen Machtmissbrauchs, Erpressung und Betrug angeklagte Choi Soon Sil wurde am Samstag in Handschellen, Gefängniskleidung und Gesichtsmaske in das Büro von Sonderermittler Park Young Soo gebracht. Ihr würden Fragen zu einem breiten Themenspektrum gestellt, sagte ...

