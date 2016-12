Geradezu krampfhaft bemüht sich die türkische Regierung derzeit, Stärke zu zeigen. Doch die Liste der Probleme des Landes wird immer länger. Experten gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Krise noch kommt.

Die Ermordung des russischen Botschafters in Ankara lässt sich politisch nur schwer einordnen. Denn eine ganze Reihe von Motiven wäre plausibel. An dem Fall wird deutlich, in wie viele Konflikte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verstrickt hat. Auf den ersten Blick scheint die Tat mit der diplomatischen Krise zwischen den beiden Ländern zu tun zu haben. Auch ein Zusammenhang mit dem Krieg in Syrien ist naheliegend. Erdogan selbst dagegen gibt den Drahtziehern des gescheiterten Putsches die Schuld. Fest steht, dass sich die türkische Gesellschaft stark radikalisiert hat.

Nicht nur der schonungslose Umgang mit vermeintlichen Unterstützern des Putschversuchs im Juli hat die Türkei gespalten. Die jüngste Eskalation im schwelenden Dauerkonflikt mit der kurdischen Minderheit nährt zunehmend Zweifel an der Fähigkeit der Regierung, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Erdogan in den vergangenen Jahren in Syrien islamistische Extremisten geduldet oder gar unterstützt haben könnte - dies wiederum könnte auch in der Türkei islamistische Tendenzen befördert haben.

"So etwas bleibt nicht ohne Folgen", sagt der Nahost-Experte Halil Karaveli, der am schwedischen Standort des internationalen Zentralasien-Kaukasus-Instituts arbeitet. Eine Mischung aus einem extremen türkischen Nationalismus und einem sunnitisch-muslimischen Fundamentalismus habe sich in einigen Kreisen im Land zuletzt stark ausgebreitet. Daraus ergäben sich große Potenziale für zusätzliche Gewalt innerhalb der Gesellschaft.

Aus welchem Grund der türkische Polizist Mevlüt Mert Altintas am vergangenen Montag bei einer Foto-Ausstellung in Ankara die Waffe gegen den Diplomaten Andrej Karlow richtete, bleibt noch zu ermitteln. Kurz bevor er selbst von ...

