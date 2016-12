Liebe Leser,

der Gewinn von Wal-Mart sank im 3. Quartal um 8,2% auf 3,0 Mrd $. Die Umsätze verzeichneten zwar einen Anstieg um 0,7% auf 118,2 Mrd $, blieben damit aber unter den Erwartungen des Marktes. Investitionen in den Ausbau der E-CommerceAktivitäten und in die vorhandenen Kaufhäuser lasteten auf der Profitabilität. Dennoch macht der Konzern, der schon länger unter der verschärften Konkurrenz durch Online-Händler wie Amazon leidet, in einigen Bereichen Fortschritte.

Wal-Mart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...