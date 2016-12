Die Flüchtlingskrise, der Aufstieg der Populisten und das Brexit-Votum der Briten - Europa hat schon bessere Zeiten erlebt. In Brüssel sind viele ratlos und setzen trotzdem auf ein "Weiter so". Es wird Zeit, umzudenken.

Michael Vogtmann hat einen bösen Brief an Europa geschrieben. Genauer: an die "Schönwetter-Europäer". Das sind für den jungen Freiberufler alle, die Europa irgendwie ganz okay finden, aber nichts dafür tun. Demonstrieren, zum Beispiel, auf die Barrikaden gehen. Denn Vogtmann ist sicher: "Wir beobachten gerade den schleichenden Tod des Europäischen Projekts."

Soviel Verve ist selten in Zeiten von Brexit und Populismus, von Europa-Müdigkeit und Breitseiten gegen Brüssel. Sonst hört man das nur von Überzeugungs- und Funktions-Europäern, vielleicht vom EU-Kommissions- oder Parlamentspräsidenten. Und im weiteren Sinne gehört Vogtmann vielleicht sogar dazu, denn er engagiert sich bei den Jungen Europäischen Föderalisten mit dem Wahlspruch "Hilf uns, Europa zu retten". Aber immerhin. Es gibt sie noch, die überzeugten Europäer. Manchmal vergisst man das ja fast.

Nach diesem für die EU so aufreibenden Jahr sind im offiziellen Brüssel viele ermattet und ratlos. Erst die Euro-, dann die Flüchtlingskrise und nun auch noch die ultimative Absage eines Mitgliedlands an die Brüsseler Version von Europa. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker spricht von einer "Polykrise" und sagt es dann noch einmal für jedermann verständlich: "Es brennt an allen Ecken und Enden."

Es ist soweit: Die Selbstgewissheit ist verloren - ausgerechnet vor dem Jubiläumsjahr der Römischen Verträge. Ende März feiern die noch 28 EU-Länder in Rom den Tag, als sich Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg ...

