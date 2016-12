Die neue US-Regierung lässt keinen Zweifel an ihrer handelspolitischen Ausrichtung. Es geht gegen China. Ein militärischer Konflikt könnte in Kauf genommen werden.

Der Ökonom und Falke beim China-Thema, Peter Navarro, wird Chef eines neu geschaffenen Industrie- und Handelssekretariats im Wirtschaftsministerium. Dies wird mittelfristig eine drastische Änderung der Handelspolitik herbeiführen, mit der Möglichkeit eines Handelskriegs gegen China. Auch für Europa kann dies einschneidende Änderungen mit sich bringen. Seit dem Präsidentschafts-Wahlkampf von 1992 ist internationaler Handel Thema der US-Politik. Damals punktete der EDV-Milliardär Ross Perot mit der Aussage, dass NAFTA zu gravierenden Jobverlusten in der Industrie in den USA führen würde. George Bush, der Vater, war strikter Verfechter von NAFTA, hatte diese ja aufgegleist, Bill Clinton war im Wahlkampf vage, implementierte NAFTA dann aber unbesehen, als er im Amt war. Präsident Clinton implementierte die Philosophie der NAFTA-Verträge in den Verträgen zur Welthandelsorganisation WTO (1995), in der Meistbegünstigung (1995) und im Beitritt Chinas zur WTO (2001). Der...

