(Aktien 2017) BB Biotech: So kann man nicht nur von Actelion profitieren

Die Aktie von BB Biotech (WKN: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992) hat in den letzten Monaten viel an Aufmerksamkeit eingebüßt. Schuld war natürlich der Abschied aus dem TecDAX. Aber für Anleger ist die Aktie eine tolle Möglichkeit breit in den Biotech-Sektor zu investieren. Damit kann man dann auch von Highlights wie Actelion (WKN: 936767 / ISIN: CH0010532478) profitieren, ohne direkt dort investiert zu sein.

Die Actelion-Geschichte ist schnell erzählt: Innerhalb des vergangenen Jahres konnte die Aktie die mit Abstand beste Performance im schweizerischen Leitindex SMI vorweisen, nachdem der Kurs durch eine Übernahmegeschichte befeuert wurde. Nachdem eine Übernahme durch Johnson & Johnson zunächst nicht zustande kam, stand Sanofi als nächster Kandidat parat. Inzwischen wird wieder mit Johnson & Johnson verhandelt. Ende offen. Dem Kurs wiederum gefällt dieses Interesse an Actelion.

Den vollständigen Artikel lesen ...