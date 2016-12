Vor einem Vierteljahrhundert endete eine Epoche: Die Sowjetunion zerfiel. Für viele war es ein Grund zur Freude. Andere trauern der verlorenen Weltmacht nach. Der Anteil der Sowjetnostalgiker sinkt allerdings.

Am 25. Dezember 1991 wurde die rote Fahne über dem Kreml eingeholt, wenige Stunden zuvor hatte der erste und letzte sowjetische Präsident Michail Gorbatschow seinen Rücktritt erklärt. Die Sowjetunion, die kommunistische Weltmacht, war zerfallen in 15 einzelne Staaten. Sie haben in den 25 Jahren seitdem sehr unterschiedliche Wege genommen.

Russland als größter Nachfolgestaat bemüht sich unter Präsident Wladimir Putin, den Einfluss auf die anderen Republiken zurückzugewinnen. In der russischen Bevölkerung bedauern immer noch 56 Prozent, dass die Sowjetunion zerfallen ist. 28 Prozent der Russen tut der Verlust dagegen ...

