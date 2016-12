Der britische Popsänger George Michael ist tot. Das berichten am Sonntagabend britische Medien unter Berufung auf Michaels Agenten.

George Michael hat in seiner Karriere etwa 100 Millionen Tonträger verkauft. Zu seinen größten Erfolgen zählen "Wake Me Up Before You Go-Go", aber auch das Stück "Last Christmas" aus dem Jahr 1984, das jedes Jahr zu Weihnachten erneut beachtliche Verkaufszahlen erreicht. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Michael wurde 53 Jahre alt.