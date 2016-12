In Aleppo haben die Christen erstmals seit Jahren Weihnachten in der Hoffnung auf Frieden gefeiert.

Nach dem Sieg der syrischen Armee über die internationalen und islamistischen Söldner haben die Christen das Weihnachtsfest im Zeichen der Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden gefeiert. Die Christmette feierte der griechisch-orthodoxe Patriarch Johannes Yazigi. In seiner Predigt sagte er laut der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana, "keine Worte könnten die Gefühle beschreiben, die wir in diesen Tagen in unseren Herzen verspüren". Man sei Zeuge eines "großen Sieges in Aleppo" geworden, "der uns "die Befreiung vom Terror" gebracht hat. Er lobte die "Standfestigkeit der Bewohner von Aleppo" und ihre "Verbundenheit mit ihrer Heimat". Er wünschte den Segen Gottes für Syrien, so dass das Land seine Einheit bewahren könne. Er betete auch für zwei orthodoxe Bischöfe, die von Terroristen im Jahr 2013 entführt worden waren und bisher nicht zurückgekehrt sind. Auch der Erzbischof der griechisch-katholischen Kirche, Joseph Absi, sagte bei ...

