Mit «Last Christmas» setzte George Michael einen Hit, der seit fast vier Jahrzehnten regelmäßig zu ?den Feiertagen ertönt. Jetzt ist der Sänger zu Weihnachten überraschend gestorben.?

Der britische Popsänger George Michael ist tot. Der 53-Jährige sei zu Hause friedlich ?gestorben, berichtete die Agentur PA in der Nacht zum Montag unter Berufung auf seinen Publizisten. ??«Mit großer Trauer bestätigen wir, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George während der ?Weihnachtstage zu Hause friedlich entschlafen ist», teilte der Publizist mit. - Der Sänger und Komponist lebte zuletzt in Highgate bei London. Im Namen der Familie bat der Publizist, ihr ?Privatleben «in dieser schwierigen Zeit» zu respektieren. «Gegenwärtig gibt es dazu keinen weiteren ?Kommentar.» - Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am frühen Nachmittag in ein Haus in Goring-on-Thames in ?Oxfordshire, etwa 90 Kilometer von London entfernt, gerufen. Sie geht bislang von einem ungeklärten ?Todesfall aus, sieht aber keine verdächtigen Umstände. Die Leiche soll aber obduziert werden. - Musiker äußerten sich in den sozialen Medien tief bestürzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...