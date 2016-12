Terror und politische Unruhen treffen Fluglinien besonders heftig. Die Airline will mit eigenem Krisenzentrum Schäden für Passagiere begrenzen.

Im März sterben 35 Menschen bei Bombenexplosionen in Brüssel, im Juli fährt ein Attentäter in Nizza mit einem Lkw 86 Menschen tot. In der Türkei gibt es immer wieder Anschläge, der gescheiterte Putschversuch im Juli schürt zusätzlich Angst und Unsicherheit. Zwölf Menschen sterben am 19.12. bei einem Lkw-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Kurz vor Weihnachten wird eine libysche Passagiermaschine entführt.

"Bei uns war 2016 praktisch fast jede Woche eine Art Krise", sagt Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Anschläge und Unruhen machen das Geschäft vieler Unternehmen unsicher, Fluglinien und Reisekonzerne treffen sie als Erste - und das besonders heftig. Die Fluglinie, die sich gerade anschickt, die Reste von Air Berlin zu vereinnahmen, steuert mit einer neuen Abteilung am Frankfurter Flughafen gegen: Hinter dem Kürzel IOCC steht das zentrale Krisenzentrum der Linie. Rund 20 Millionen Euro hat das gekostet, es funktioniert als Drehkreuz einer eingespielten Organisation mit der nötigen Entscheidungsmacht für "komplexe und kaum auszurechnende Fälle, wo Standardsituationen nicht mehr passen", so eine Studie der hauseigenen ...

