Man konnte schon an der Welt verzweifeln in diesem Krisenjahr 2016. Sollten wir deshalb resignieren oder sogar vor den Wutbürgern kapitulieren? Kommt ja überhaupt nicht infrage, sagt Altkanzler Gerhard Schröder.

Der Altkanzler kommt aus der Kälte. Es ist unter Null an diesem Morgen, als Gerhard Schröder zum Gespräch in sein behagliches Büro nahe dem Zoo in Hannover bittet. Gerade hat Schröder Deutschland bei der Beerdigung von Fidel Castro in Havanna vertreten, danach bereiste er die Türkei. Er erinnert sich lachend an alte Castro-Ratschläge an ihn, wie man Wahlen gewinne (seine SPD wäre bestimmt interessiert). Und er sorgt sich um die strategische Vernachlässigung der Türkei, die abgleiten könnte, gen China oder Russland. Auch in der Weltpolitik entwickeln sich manches Beziehungen frostig. Damit sind wir schon mittendrin in einer Diskussion über die neuen Grenzlinien zwischen Ost und West und Halt in einer Welt, die aus den Fugen zu geraten droht.

WirtschaftsWoche: Herr Schröder, welch ein Jahr: Flüchtlingskrise, Brexit, Donald Trump, nun Terror auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin. Verstehen Sie die Welt noch?Herr Gerhard Schröder: Sie ist komplizierter geworden, aber Bedrohungen gab es schon früher. Der schreckliche Anschlag in Berlin reiht sich ein in eine Serie von Terrorakten, die wir seit mehr als zehn Jahren in Europa - in Paris, London oder Madrid - erleben. Wir müssen diese Form des Terrorismus mit einem starken Staat bekämpfen, dürfen aber die Liberalität unserer Gesellschaft nicht aufgeben. Diese Balance muss die Bundesregierung wahren.

Donald Trump hat gleich zum Endkampf gegen den "IS" aufgerufen. Ach, beim Thema Trump bin ich gelassen: Wie haben wir alle aufgeschrien, als der Exschauspieler Ronald Reagan zum US-Präsidenten gewählt wurde? Dann hat Reagan zwar wirtschaftspolitisch puren Neoliberalismus praktiziert, aber auch gemeinsam mit Michael Gorbatschow dazu beigetragen, den Kalten Krieg zu beenden. Er hatte ein gutes Beraterteam um sich geschart. Es ist zu hoffen, dass sich ein Präsident Trump gut beraten lässt. Außerdem sind die demokratischen Institutionen in den USA stark genug, um ein Gegengewicht zum Präsidenten aufzubauen.

Aber alle zittern vor den Populisten, wie gerade bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich oder dem Verfassungsreferendum in Italien. Müssen wir wieder Angst vor dem Bürger haben?Nein, auf keinen Fall. Wir Demokraten müssen aber schon kämpfen. Die Österreicher haben doch gerade gezeigt, dass es geht, als sie gegen den rechten Populismus gestimmt haben. Der Ausgang des Referendums in Italien ist bedauerlich, weil die Verfassungsänderung wichtig gewesen wäre, um der Regierung mehr Macht für weitere Reformen zu geben. Denn nicht nur die Institutionen, sondern auch die Wirtschaft und die Sozialsysteme in Italien brauchen dringend Reformen, um wieder wettbewerbsfähig zu werden und vor allem die Jugend in Arbeit zu bringen. Die Arbeitsmarktreform von Matteo Renzi ist ja erst der Anfang.

Warum hat Renzi die Italiener dann nicht überzeugt?Alle Reformen brauchen Zeit, bis sie wirken. Das ist eine Erkenntnis aus der Agenda 2010. Renzi konnte nicht vermitteln, wie wichtig es ist, in Italien weitere Reformen durchzusetzen. Stattdessen haben ihn seine Gegner, etwa Komiker Beppe Grillo, als undemokratisch diffamiert. Ich bin dafür, dass Renzi eine zweite Chance bekommt. Das wäre für Italien und für Europa gut.

Die SPD muss ihre Wähler zurückgewinnen

Das Fazit lautet doch: Wenn man in der Euro-Zone Reformen versucht, wird man abgewählt.Das kenne ich ja (lacht). Wobei es bei mir 2005 sehr knapp war. Ich habe einen Wahlkampf über meine Reformagenda geführt und immerhin 34,2 Prozent der Stimmen bekommen, nur einen Prozentpunkt weniger als die Union unter Frau Merkel.

Davon würde die SPD heute träumen.Ich bin überzeugt: Wenn die SPD die Kraft gehabt hätte, die Agenda wirklich zu ihrem Programm zu machen, dann bräuchte sie sich heute um ihre ökonomische Kompetenz keine Sorgen machen. Diese Kompetenz ist eine Kernfrage für die SPD-Wählerschaft. Denn Wohlstand und soziale Sicherheit gibt es ja nur dann, wenn es der Wirtschaft gut geht. Lahmt die Konjunktur, sind die Arbeitnehmer die Ersten, die das zu spüren bekommen.

Und geht es den Leuten schlechter - oder haben sie Angst vor dem sozialen Abstieg -, wählen sie heute die AfD.Stimmt, nicht wenige SPD-Wähler sind für deren Parolen anfällig. Die muss die SPD wieder erreichen. Sie braucht dafür ein Thema - und das kann nur eins sein, das mit Arbeitsplätzen zu tun hat. Deshalb ist es wichtig, dass die SPD sich für die Arbeitsplätze vor allem in der Industrie einsetzt.

Trump hat auch versprochen, Kernindustrien zurück in die USA zu holen. Aber US-Konzerne werden weiter in Ländern mit billigen Löhnen produzieren.Ich glaube auch nicht, dass Trump Erfolg haben wird mit seiner Reindustrialisierung. Aber zu sagen: Ich kümmere mich um die Kerne unserer Industrie, das finde ich richtig. Das ist die Aufgabe von Politik, gerade auch in einem Land wie Deutschland, in dem immer noch rund 22 Prozent der Wertschöpfung in der Industrie stattfinden. Und was nicht vergessen werden darf: Jeder Industriestandort verschafft nicht nur Zulieferern, sondern auch einer Vielzahl von Dienstleistern Arbeit.

Braucht die deutsche Industrie dann nicht erst recht das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP?Nein. Ich bin gegen TTIP, weil mir dabei statt Kooperation zu viel Machtpolitik im Vordergrund steht. TTIP, so wie es jetzt vorliegt, findet nicht auf Augenhöhe statt.

Was meinen Sie damit?Schauen Sie sich doch an, welchen Druck die US-Regierung derzeit auf deutsche Unternehmen ausübt. Da geht es gezielt darum, Konkurrenten zu schwächen.

Wie bitte? Amerikanische Behörden haben nur aufgedeckt, wie VW Abgaswerte manipuliert oder die Deutsche Bank betrogen hat.Dass es Fehlverhalten gegeben hat und man das bestrafen muss, ist ja keine Frage. Aber es ist schon happig, was die Amerikaner an Entschädigungen und Strafzahlungen fordern, das geht selbst diesen großen Konzernen an die Substanz. Und mir kann keiner erzählen, dass es etwa beim Vorgehen gegen VW nicht auch darum geht, einen Konkurrenten der US-Autobauer zu schwächen. So umweltbewusst sind die Amerikaner ja sonst auch nicht.

Sie klingen, als sei es geradezu gefährlich, in den USA Geschäfte zu machen.Mir geht es um Augenhöhe zwischen Europa und den USA. Die gibt es nicht in allen Bereichen. Wir erleben das ...

