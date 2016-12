David Bowie, Prince, Rick Parfitt und jetzt auch noch George Michael. Im zu Ende gehenden Jahr starben Giganten des Pops und Rocks.

George Michaels Leben war stets von Hochs und Tiefs geprägt. Selbst ganz zu Anfang seiner Karriere, als er in den 80er Jahren mit dem Popduo Wham! ebenso glatt und sauber wie seine Musik wirkte, rumorte es in ihm. Denn während er seine Rolle als Frauenschwarm nach Außen perfekt spielte, haderte er damit, seine Homosexualität verstecken zu müssen. Musikalische Erfolge auf der einen Seite, private Skandale und Gesundheitsprobleme auf der anderen - seine Fans waren häufig in großer Sorge um ihn.

Jetzt starb der Popsänger, dessen Hit "Last Christmas" gerade in diesen Tagen wieder überall zu hören ist, im britischen Goring-on-Thames - genau am ersten Weihnachtstag. Er sei friedlich im Alter von 53 Jahren eingeschlafen, wie sein Publizist am Sonntag betonte. Die Todesursache war in der Nacht zum Montag noch unklar, sein Manager Michael Lippman sprach von Herzversagen. Eine Obduktion soll Klarheit schaffen. Hinweise auf ein Fremdverschulden fand die Polizei nicht.

Eine Lungenentzündung brachte den Superstar, der mit Songs wie "Faith" und "Freedom" weltweit berühmt wurde und Millionen Platten verkaufte, ...

