(Aktien 2017) SLM Solutions: Der 3D-Druck wird uns noch beschäftigen

Die Aktie des 3D-Drucker-Herstellers SLM Solutions (WKN: A11133 / ISIN: DE000A111338) wird im kommende Mai drei Jahre börsennotiert sein. Die Performance des inzwischen im TecDAX notierten Titels kann sich sehen lassen. Die industrielle Anwendung des 3D-Drucks scheint nämlich derzeit auf dem Weg massentauglich zu werden.

Bester Beweis für diese These ist der (gescheiterte) Übernahmeversuch durch den US-Elektroriesen General Electric (GE) (WKN: 851144 / ISIN: US3696041033) im September. Die Amerikaner wollten mithilfe des 3D-Drucker-Herstellers den Bau von Flugzeugteilen wesentlich günstiger und schneller als in der Vergangenheit bewerkstelligen. Die Technik gibt das her. Nur eben mit einem unabhängigen Hersteller aus Deutschland.

