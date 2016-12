Überschaubarer Handel in der Börsenwoche vor Heiligabend - daran dürfte sich auch vor dem Jahreswechsel wenig ändern. Es stehen kaum Termine auf dem Programm. Der Fokus dürfte unter anderem auf der Deutschen Bank liegen.

Außerordentlich ruhig war der Börsenhandel in den letzten Tagen vor Heiligabend. Anleger hatten sich gedanklich schon vorzeitig in das verlängerte Weihnachtswochenende verabschiedet - entsprechend passierte wenig an den Märkten. Und es deutet kaum etwas darauf hin, dass es in der letzten Börsenwoche des Jahres 2016 anders laufen könnte.

Der Fokus dürfte erneut unter anderem auf der Deutschen Bank liegen. Deutschlands größtes Geldhaus produzierte in diesem Jahr für die Märkte überwiegend schlechte Schlagzeilen. Als die US-Behörden im Streit um faule Hypothekenkredite im September 14 Milliarden Dollar Strafe forderten, fiel der Kurs unter die Marke von 10 Euro auf ein neues Allzeittief. Die drohende Strafe schwebte wie ein Damoklesschwert über dem Geldhaus.

In der Nacht zu Freitag konnte sich der deutsche Branchenprimus mit den US-Behörden allerdings auf einen ...

