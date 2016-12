In Moskau ist es am Montag eine Großevakuierung in der Metro gekommen, nachdem eine Bombendrohung eingegangen war. Laut russischen Medienberichten waren mindestens 3.000 Menschen und drei Stationen betroffen.

Zahlreiche Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Über die weiteren Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt.