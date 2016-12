Mainz (ots) -



Ein Serienkiller beschäftigt Major Ribarski (Stefan Jürgens), Oberstleutnant Helmuth Nowak (Gregor Seberg), Gruppeninspektorin Penny Lanz (Lilian Klebow) und Oberst Otto Dirnberger (Dietrich Siegl) in "Wir sind viele". Die erste "SOKO Wien"-Folge in Spielfilmlänge zeigt das ZDF am Donnerstag, 29. Dezember 2016, 20.15 Uhr.



Oberstleutnant Helmuth Nowak spielt mit dem Gedanken, die SOKO zu verlassen. Der Grund ist Staatsanwältin Eva Winkler (Patricia Aulitzky), die mit seinem Kollegen Carl Zukunftspläne schmiedet. Und Nowak ist selbst in die attraktive Frau verliebt. Die beiden Polizisten geraten deshalb aneinander. Wegen ihres aktuellen Falls muss das SOKO-Team jedoch eng zusammenarbeiten: Ein Serienmörder treibt in der Donaustadt sein Unwesen. Die einzige Spur, die sich wie ein roter Faden durch die Ermittlungen zieht, ist ein Buchstaben-Kürzel, das der Täter in die Haut seiner Opfer eingebrennt. Kurz darauf wird Eva Winkler entführt. Es scheint sich bei dem Entführer um denselben Täter zu handeln.



Bei ihren Ermittlungen wird die Spezialeinheit der Wiener Kriminalpolizei wieder von Gerichtsmedizinerin Dr. Franziska Beck (Maria Happel) und Franz Wohlfahrt (Helmut Bohatsch), dem Chef der Spurensicherung, unterstützt.



Regisseur Sascha Bigler inszenierte den 90-minütigen Fall. Er ist auch Autor der 150. Folge der ZDF-Krimiserie, die im Januar ausgestrahlt wird: Am Freitag, 20. Januar 2017, 18.00 Uhr, klärt die "SOKO Wien" in der Folge "Pratermelodie" einen Leichenfund im bekannten Wiener Freizeitpark auf.



