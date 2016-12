Die Werbung klingt wie eine Drohung: Wer nicht bald aufs neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD umstellt, bei dem bleibt der Bildschirm schwarz. Tatsächlich sollten sich Zuschauer Gedanken machen - auch über Alternativen.

In diesen Tagen bleiben viele Fernseher schwarz - zumindest für ein paar Sekunden. "Ihr Bild ist bald weg", warnt ein Werbespot: "DVB-T wird abgeschaltet!" Die Firma Freenet fordert damit die Zuschauer auf, möglichst schnell auf DVB-T2 HD umzurüsten, den neuen Standard fürs Antennenfernsehen, der in vielen Regionen ab Ende März ausgestrahlt wird.

Es besteht kein Grund, in Panik zu verfallen. Mit der dramatischen Botschaft will die Firma das Geschäft ankurbeln - gerade in der Weihnachtszeit sitzt das Geld für Elektronik locker. Dennoch ist es sinnvoll, dass sich Zuschauer, die über Antenne fernsehen, bald Gedanken machen.

Denn wer zu lange wartet, könnte nach der Umstellung tatsächlich kurzzeitig ohne Bild dastehen: "Wir befürchten, dass es im März nicht genügend Geräte gibt", sagt Wolfgang Breuer, Chef der Firma Media Broadcast, die seit März zu Freenet gehört. Gedanken machen bedeutet aber auch, über Alternativen nachzudenken, ob Satellit, Kabel oder Internet.

Der Name deutet es an: DVB-T2 HD ist eine Weiterentwicklung des digitalen Antennenfernsehens DVB-T. Mit dem neuen Standard ist es möglich, Bilder im hochauflösenden HD-Format zu übertragen - anders als bei Satellit, Kabel und Internet-TV geht das per Antenne bislang nicht. Zudem werden künftig mehr Programme angeboten. Auch etliche Privatsender sollen verfügbar sein, wenn auch gegen Gebühr.

Die Einführung des neuen Standards steht schon länger fest. Bereits vor der Fußball-Europameisterschaft im Sommer begann in etlichen Ballungsräumen der Testbetrieb, seitdem können Zuschauer dort mit den richtigen Geräten das Antennenfernsehen ...

