Nach dem Lkw-Attentat in Berlin sind Vorwürfe gegen die Sicherheitskräfte lautgeworden. Ein generelles Versagen sieht Innenminister de Maizière aber nicht. Die Deutschen wünschen sich indes mehr Überwachung.

Nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt steht auch die Arbeit der Sicherheitsbehörden in Deutschland im Fokus. Bundesinnenminister Thomas de Maizière kündigte eine eingehende Untersuchung an, schloss ein pauschales Versagen bezüglich des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri jedoch aus. "Selbstverständlich werden wir den Fall aber bis ins Detail aufarbeiten und einen entsprechenden Bericht vorlegen", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Eine Mehrheit der Deutschen fordert laut einer Umfrage mehr Sicherheitsmaßnahmen im Land.

Der 2015 nach Deutschland gekommene Tunesier Amri (24) war nach Überzeugung der Ermittler der Mann, der am Abend des 19. Dezember mit einem gestohlenen Sattelzug in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche raste. Zwölf Menschen starben, 53 wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich. Die Todesopfer des Anschlags sind inzwischen identifiziert. Unter ihnen sind laut Bundeskriminalamt sieben Deutsche sowie Menschen mit tschechischer, ukrainischer, italienischer, israelischer sowie polnischer Staatsangehörigkeit.

Die Online-Petition, die das Bundesverdienstkreuz für den bei dem Anschlag getöteten polnischen Lkw-Fahrer fordert, erfährt derweil weiter großen Zulauf. Auf der Plattform Change.org gab es bis Montagmittag rund 32 000 Unterstützer für das Anliegen. Der Pole soll nach Erkenntnissen ...

