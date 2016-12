Berlin (ots) - Berlin - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Bundesratsvorsitzende Malu Dreyer (SPD) wirft der CSU und ihrem Vorsitzenden Horst Seehofer vor, mit der Forderung nach einer Neujustierung der Flüchtlingspolitik den Zusammenhalt in Deutschland aufs Spiel zu setzen. "Die jetzt von der CSU und Teilen der Union vom Zaun gebrochene Debatte ist völlig unangemessen und trägt zur Spaltung bei", sagte Dreyer im Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel (Dienstagausgabe).



