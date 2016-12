2016 war ein gutes Jahr für Deutschlands größte Unternehmen. Das geht aus einer Studie der Unternehmensberatung EY hervor. Drei der vier gewinnträchtigsten Konzerne Deutschlands kommen demnach aus einer Branche.

Die 100 umsatzstärksten Konzerne Deutschlands haben ihren Gewinn in den ersten neun Monaten 2016 einer Studie zufolge kräftig gesteigert. Nach einem Gewinneinbruch im Vorjahreszeitraum sei das operative Ergebnis der Top-Unternehmen um 24 Prozent auf 89,4 Milliarden Euro gestiegen, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung EY. Drei der vier gewinnträchtigsten Konzerne Deutschlands ...

