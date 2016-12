Wie konnte Anis Amri die Flucht nach Italien gelingen? Hatte er Helfer bei seiner Flucht? Eine Woche nach dem Anschlag in Berlin fehlen noch endgültige Antworten auf einige dringende Fragen.

Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember wurde in ganz Europa nach Anis Amri gefahndet. Der 24-jährige Tunesier tauchte unter - und auf einem Bahnhof bei Mailand wieder auf. Dort wurde er am Freitag von einem Polizisten erschossen. Auch eine Woche nach dem Attentat waren die genauen Umstände von Amris Flucht unklar.

War Amri der Attentäter von Berlin?

Die Ermittler sind sich sicher, dass Anis Amri (24) bei dem Terroranschlag am Montagabend den Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert und mindestens zwölf Menschen getötet hat. Seine Fingerabdrücke wurden am Fahrerhaus des Lastwagens sichergestellt.

Wie kam Amri zum Bahnhof Sesto San Giovanni bei Mailand?

Zumindest sein Weg von Frankreich nach Italien ist grob bekannt: Nach dpa-Informationen gelangte der 24-Jährige über Lyon nach Italien. Das Bahnticket in Lyon habe er am Donnerstag gekauft, schrieb die französische Wochenzeitung "Journal de Dimanche". Amri habe einen zweiten Fahrschein nach dem Umsteigen in Chambéry in einem nach Mailand führenden Hochgeschwindigkeitszug in bar gelöst, berichtete der Radiosender Europe 1. Über Chambéry fuhr er italienischen Polizeiangaben ...

