Der Chor der Roten Armee ist weltberühmt. Nun sind viele Sänger des Alexandrow-Ensembles auf dem Flug zu einem Truppenbesuch in Syrien getötet worden. Russland sucht nach der Absturzursache.

Der Absturz eines Flugzeugs auf dem Weg nach Syrien mit einem weltbekannten Armeechor an Bord hat Russland einen Schock versetzt. Das Riesenreich trauerte am Montag um die 92 Toten, während Retter das Schwarze Meer nach den Trümmern der Tupolew Tu-154 durchkämmten und Experten nach der Unglücksursache suchten.

Die Passagiermaschine des Verteidigungsministeriums sollte mehr als 60 Sänger des traditionsreichen Alexandrow-Ensembles zu einem Truppenbesuch auf die russische Luftwaffenbasis Hamaimim in Syrien fliegen. Kurz nach dem Start vom Flughafen Adler bei Sotschi stürzte sie aber am Sonntagmorgen ins Meer. Auch der Leiter des Ensembles, Generalleutnant Waleri Chalilow, kam ums Leben. Präsident Wladimir Putin ordnete für Montag Staatstrauer an. Ministerpräsident Dmitri Medwedew sprach von einer "fürchterlichen Katastrophe".

Zugleich bemühte sich der russische Inlandsgeheimdienst FSB am Montag, aufkommende Spekulationen über einen Terroranschlag zu dämpfen. Mögliche Ursachen seien Vogelschlag, schlechtes Kerosin, technisches Versagen oder ein Pilotenfehler, teilte die Behörde mit. Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, die Version eines Anschlags werde nicht vertieft. Sie stehe "bei weitem nicht an erster ...

