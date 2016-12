von Martin Reim, Euro am Sonntag Ich habe eine geförderte Pflegezusatzversicherung abgeschlossen und will mir zurzeit die Prämien nicht leisten. Kann ich diesen sogenannten Pflege-Bahr eine Zeitlang beitragsfrei stellen, und bekäme im Ernstfall doch etwas ausbezahlt? Euro am Sonntag Wenn Sie arbeitslos sind oder Sozialhilfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...