In Asien steigt die Zahl der Selfie-Toten weiter an. Die Behörden ergreifen immer mehr Vorsichtsmaßnahmen - auch eine App soll die Sicherheit erhöhen. Eine Weltgeschichte.

Der Befehl kommt von ganz oben: Kurz vor der Hauptsaison in Thailand hat Umweltminister Surasak Kanchanarat seinen Landsleuten sowie Touristen ein Selfie-Verbot auf hohen Meeresklippen und Steilhängen in Nationalparks erteilt. Seine Beamten wies er an, unverzüglich Verbotsschilder an gefährlichen Stellen zu aufzustellen.

Auch auf der Ferieninsel Phuket ist man alarmiert. Dort donnern kontinuierlich Passagiermaschinen direkt über einen Strand in Richtung Landebahn. Viele machten sich einen Spaß daraus, sich mit den landenden Flugzeugen im Hintergrund zu fotografieren. Doch mittlerweile befürchten die Betreiber, dass Schaulustigen von den Turbinen angesengt werden könnten - auch hier ist jetzt Schluss mit den Foto-Sessions.

Thailand folgt damit Indien und anderen asiatischen Ländern, die mit Verboten und Regeln gegen die wachsende Zahl von Selfie-Toten ankämpfen. Für eine ...

