FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 27. Dezember:

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 J: Arbeitslosenquote 11/16 00:30 J: Verbraucherpreise 11/16 06:00 J: Wohnungsbaubeginne 11/16 15:00 USA: Case-Shiller-Index 10/16 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/16 SONSTIGE TERMINE RU: Treffen der Außenminister aus Russland, Iran und Türkei zum Krieg in Syrien Es ist die erste Begegnung in diesem Format. Russland und der Iran unterstützen in Syrien das Regime von Präsident Baschar al-Assad, die Türkei ist gegen ihn. HINWEIS GB: Feiertag, Börse geschlossen HK: Feiertag, Börse geschlossen

