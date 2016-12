Cottbus (ots) - Es ist noch zu früh für eine endgültige Jahresbilanz. Aber schon jetzt kann man sagen: 2016 war kein gutes Jahr. Brexit, Trump, Terror werfen zudem schon jetzt ihre dunklen Schatten auch aufs kommende Jahr. Ich will aber nicht Pessimismus verbreiten, sondern mit ein wenig Wehmut zurückblicken und mich vor allem bedanken: Bei einigen großartigen Menschen, die im Rampenlicht standen, uns lange begleiteten und geprägt haben. Und die in diesem Jahr gestorben sind. Leider. Oft völlig unerwartet. Danke, Manfred Krug - für die "Spur der Steine" und eine wunderbare Jazzstimme. Danke, David Bowie - für immer ein "Heroe". Danke, Muhammad Ali - für bedingungslosen Kampf für die Gerechtigkeit. Danke, Götz George - für viele unvergessliche Rollen von Schimanski bis "Schtonk". Danke, Hans-Dietrich Genscher - für Charisma und Glaubwürdigkeit in schwierigen Zeiten. Danke, Prince - für "Purple Rain", "Kiss" und viele durchtanzte Nächte. Danke, Elie Wiesel - für das Hochhalten der Erinnerung und das Nichtvergessen-Mahnen. Danke, George Michael - für "First Time I Ever Saw Your Face". Das schönste Liebeslied der Welt. Für immer.



