US-Präsident Obama ist der Auffassung, dass er wegen seiner politischen Vision die Wahlen gegen Donald Trump gewonnen hätte.

US-Präsident Barack Obama ist laut AFP überzeugt, dass er bei einer erneuten Kandidatur für eine dritte Amtszeit gewählt worden wäre. Die Mehrheit der Menschen stehe weiter hinter seiner politischen Vision, sagte Obama in einem vom Fernsehsender CNN und der Universität von Chicago veröffentlichten Podcast. "Ich glaube an diese Vision, weil ich daran glaube, dass ich, wenn ich nochmals kandidiert und sie vertreten hätte, die Mehrheit der Amerikaner dafür hätte mobilisieren können, sich hinter ihr zu vereinen", sagte Obama in dem Interview. Zur Niederlage seiner demokratischen Parteikollegin Hillary Clinton gegen den Republikaner Donald Trump sagte er: "Verlieren macht niemals Spaß." Obama durfte bei der Wahl nach zwei Amtszeiten laut Verfassung nicht mehr antreten. Er übergibt sein Amt am 20. Januar an Trump.

