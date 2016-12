Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Der VW-Vorstand Andreas Renschler hat trotz Dieselaffäre den Wechsel von Daimler zu Volkswagen nicht bereut. Renschler möchte aus MAN und Scania einen neuen Lastwagenkonzern formieren. "Mit der Entwicklung bin ich sehr zufrieden", sagte er in einem Interview. "Die Mitarbeiter und Führungskräfte verstehen unsere Strategie und ziehen mit. Wir wollen mit der Volkswagen Truck & Bus globaler Champion werden - und zwar bei Kundenzufriedenheit, Innovation und Profitabilität. Wir streben nicht danach, nach Stückzahlen der Größte zu sein". (Handelsblatt S. 16)

INTERSPORT - Niemand verkauft so viele Turnschuhe, Trainingsanzüge und Skier wie die Intersport-Händler. Mehr als jeder dritte Euro, den die Deutschen für Sportartikel ausgeben, landet in den Kassen der rund 1.500 Geschäfte. Der Zusammenschluss von fast 1.000 unabhängigen Ladenbesitzern blickt auf eine 60-jährige, erfolgreiche Vergangenheit zurück. Doch Vorstandschef Kim Roether geht jetzt in die Offensive. "In den nächsten 36 Monaten durchlaufen wir die größte Umbauphase in unserer Geschichte", sagte Roether. Der ehemalige Grant-Thornton-Berater will den bislang eher losen Verbund deutlich straffer führen. Von der Ladengestaltung über die Sortimente bis zur Werbung: Roether möchte den Ladeninhabern wesentlich stärker als heute vorschreiben, wie sie ihr Geschäft zu führen haben. (Handelsblatt S. 20)

APPLE - Rudolf Mellinghoff, Präsident des Bundesfinanzhofs, kritisiert die Entscheidung der EU-Kommission, den US-Konzern Apple zu einer Nachzahlung von bis zu 13 Milliarden Euro Steuern zu verdonnern. Firmen müssten sich darauf verlassen können, dass nationale Behörden ihr Steuerrecht korrekt anwenden, sagte er. (Handelsblatt S. 12)

AMAZON - Der Internethändler Amazon will 2017 ein neues Logistikkonzept in Deutschland einführen. Das Pilotprojekt startet in Winsen bei Hamburg. Dort wird die meiste Arbeit zwischen den Regalen von Robotern verrichtet. Mit ihnen will der Internethändler noch effizienter, also kostengünstiger und schneller werden. Überhaupt baut Amazon seine Infrastruktur in Deutschland entschlossen aus, um die stetig steigenden Online-Umsätze abzuwickeln. Allein bis Ende 2017 werden voraussichtlich sechs neue Lagerzentren entstehen. Damit wird das Unternehmen aus Seattle in seinem zweitwichtigsten Auslandsmarkt seine Kapazitäten innerhalb eines Jahres um etwa 75 Prozent steigern. (Süddeutsche S. 18)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 26, 2016 23:55 ET (04:55 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.