Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIHK - Deutsche Unternehmen haben immer größere Schwierigkeiten, ihren Bedarf an Fachkräften zu decken. Das stellt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in einer neuen Analyse zur Lage der deutschen Industrie fest. "Die Sorgen der Betriebe um die Fachkräftesicherung steigen", sagte DIHK-Chefvolkswirt Volker Treier. "40 Prozent der Unternehmen beklagen mittlerweile einen Fachkräftemangel." Das Risiko, keine passenden Arbeitskräfte zu finden, sei binnen Jahresfrist deutlich gewachsen. Beinahe jeder zweite Betrieb sehe darin "eines der Hauptrisiken für seine zukünftige Geschäftstätigkeit". (FAZ S. 17)

ARBEITGEBER - Nach sozialpolitischen Reformen brauche es nun Mut, die Wirtschaft fit zu machen, fordert Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer - für die Alterung, das digitale Zeitalter und die Flüchtlinge. (FAZ S. 19)

GRIECHENLAND - Nach dem Streit über das Weihnachtsgeld für griechische Rentner kann Athen nun doch auf Schuldenerleichterungen hoffen. Der Weg für die nötigen Verfahren beim Rettungsschirm ESM sei nun frei, erklärte der Vorsitzende der Finanzminister der Euro-Staaten, Jeroen Dijsselbloem, auf Twitter. Griechenlands Finanzminister habe per Brief bestätigt, dass er sich an frühere Vereinbarungen halten wolle. Insbesondere Pläne der griechischen Regierung, Rentnern ein Weihnachtsgeld von insgesamt 617 Millionen Euro auszuzahlen, hatten zuletzt Unmut bei den anderen Euro-Staaten ausgelöst. Den Bedenken der Gläubiger sei nun Rechnung getragen, insbesondere mit Blick auf die Renten, hieß es aus Kreisen der Euro-Gruppe. Das hoch verschuldete Griechenland ist seit dem Jahr 2010 auf internationale Kredite angewiesen. (Süddeutsche S. 5/FAZ S. 17)

FLUGVERKEHR - Hacker können leicht online Flugtickets von Reisenden manipulieren und auf sich selbst umbuchen. Das ergaben Recherchen zusammen mit IT-Sicherheitsexperten. Die Reise-Industrie wies in Erklärungen darauf hin, dass Sicherheitsstandards ständig überprüft würden; aus der Politik wurde Besorgnis geäußert. (Süddeutsche S. 15)

UNTERNEHMEN - Die deutsche Wirtschaft blickt auf ein außergewöhnlich gewinnträchtiges Jahr zurück. Nach einem Gewinneinbruch im Vorjahreszeitraum sei das operative Ergebnis der hundert führenden Unternehmen um rund ein Viertel auf 89,4 Milliarden Euro gestiegen, hieß es in einer Studie. Drei der vier gewinnträchtigsten Konzerne Deutschlands waren Autohersteller, auch Chemiekonzerne trugen überproportional zum Anstieg bei. ((FAZ S. 17)

USA - Amerikas Wirtschaft und Finanzwelt präsentieren sich schon vor Donald Trumps Präsidentschaft so stark wie selten zuvor. Das zeigt die Handelsblatt-Rangliste der 100 wertvollsten Konzerne. Deutschlands Firmen spielen dabei fast keine Rolle mehr. (Handelsblatt S. 1)

TERRORISMUS - Mit deutlich mehr Befugnissen für Polizei und Verfassungsschutz sowie einer verschärften Abschiebepraxis will die CSU nach dem Anschlag in Berlin die Sicherheitslage in Deutschland verbessern. "Wer unseren Staat bedroht, hat sein Gastrecht verwirkt", heißt es in einer Beschlussvorlage für die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe Anfang Januar im Kloster Seeon. Das Papier trägt den Namen "Sicherheit für unsere Freiheit". Nach dem Willen der CSU soll der Verfassungsschutz künftig bereits bei 14-Jährigen tätig werden dürfen. Damit soll einer Radikalisierung im Jugendalter vorgebeugt werden. Für Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren soll in der Regel nicht mehr das Jugend-, sondern das Erwachsenenstrafrecht gelten. (Süddeutsche S. 1)

ABSCHIEBUNG - Nach dem Terroranschlag in Berlin fordern Vertreter der großen Koalition eine schnellere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Außerdem wird der Ruf nach einer effizienteren Kontrolle sogenannter Gefährder laut. "Wären die Maghrebstaaten als sichere Herkunftsländer eingestuft, würden Asylverfahren auch bei Tunesiern schneller und einfacher verlaufen als bisher", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Er forderte die Grünen auf, sich der vom Bundestag beschlossenen Einstufung als sichere Herkunftsländer im Bundesrat anzuschließen. (Welt S. 1)

SELBSTANZEIGEN - Die Zahl der Selbstanzeigen von Steuersündern ist in diesem Jahr stark zurückgegangen. Nach den aktuellsten Daten zeigten sich 4.373 Steuerhinterzieher selbst beim Finanzamt an. Das ergab eine Umfrage unter den 16 Länderfinanzministerien. Im vergangenen Jahr gab es noch 15.120 Selbstanzeigen, 2014 waren es sogar rund 40.000. (Handelsblatt S. 9)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2016 00:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.