Kaum nennenswerte Bewegungen gab es am letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen an den nationalen wie auch internationalen Börsen. Noch reichten auch die Impulse nicht aus, daß der Dow Jones Index erstmals in seiner Geschichte die 20.000 Punkte Marke übersteigt. Spannung gibt es weiterhin um das italienische Bankhaus Monte Paschi: wie die Europäische Zentralbank berichtet, braucht das Bankhaus mit rund 8,8 Mrd. Euro deutlich mehr als zunächst angenommen. Der österreichische Leitindex ATX schloss sich der lustlosen Marktstimmung an und verabschiedete sich unverändert in die Weihnachtsfeiertage. An der Spitze der Kursgewinner die Aktie des Faserherstellers Lenzing (+3,50 %) - hier gab es die Meldung, daß das Unternehmen seine Beteiligung...

Den vollständigen Artikel lesen ...