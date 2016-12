Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe Classic (ISIN DE000HU70QW1/ WKN HU70QW) der HypoVereinsbank auf die Aktie von AXA (ISIN FR0000120628/ WKN 855705) vor.Mit einer Marktkapitalisierung von 58 Mrd. Euro gehöre die französische AXA zu den weltweit führenden Versicherungen und Vermögensverwaltern. Das Geschäft mit Lebensversicherungen mache knapp 60 Prozent des Geschäftsvolumens aus; 31 Prozent würden auf Schadens- und Unfallversicherungen entfallen. Die besondere Stärke des Konzerns würden die Analysten der Société Générale in seiner Stellung auf den asiatischen Märkten erkennen: AXA hege hier nicht nur ambitionierte Ziele, sondern verfüge bereits über die wichtigen strategischen Partnerschaften, die das Wachstum in margenstarken Produkten fördern sollten.

