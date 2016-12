Essen - Nachdem der Handel am vergangenen Freitag nahezu zum Erliegen gekommen war, dürfte es in der laufende Woche kaum anders sein, berichten die Analysten der National-Bank AG.Die Umsätze würden erfahrungsgemäß sowohl an den Renten- als auch den Aktienmärkten sehr gering ausfallen. Eines der wesentlichen Themen des heutigen, vermutlich auch der nächsten Tage, werde wiederum die Rekapitalisierung von Monte dei Paschi di Siena sein. Die Bank habe inzwischen bestätigt, dass die Eigenkapitallücke nicht 5 Mrd. Euro sondern 8,8 Mrd. Euro betrage. Damit wäre der von der italienischen Regierung aufgelegte "Not-fonds" bereits zu fast 45% aufgebraucht, sollte es tatsächlich dazu kommen, dass der italienische Staat die Rekapitalisierung allein übernehme.

