Zürich - In einer aktiven letzten Handelswoche vor den Festtagen zeigte sich auch der ZKB KMU Index mit einem Plus von 1.5% in Festlaune. Einmal mehr waren die Aktien der Zur Rose Group AG im Rampenlicht. Die Nachricht, dass ein Grossaktionär aus Saudi-Arabien sich an der Versandapotheke beteiligen möchte, liess den Kurs mit grösseren Umsätzen ein weiteres Mal ansteigen. Al Faisaliah will eine Minderheitsbeteiligung von 10% zu maximal CHF 76 pro Aktie erwerben. Auch die Energieversorger zeigten auffällige Bewegungen in der Berichtsperiode.

So hat die BKW den Minderheitsaktionären der AEK Energie AG ein Angebot von CHF 30'000 pro Aktie unterbreitet, welches nicht bei allen Investoren positiv aufgenommen wurde. Ebenfalls wurden die Aktien der Société des Forces électriques de la Goule, an welcher die BKW mit 84.3% beteiligt ist, gesucht. Die Titel der EW Jona Rapperswil AG wurden ebenfalls gesucht. Bei den Verlieren im Index waren einmal mehr die Anteile der Thermalbad Zurzach AG unter Druck. Die Aktien des Biottasaftherstellers Thurella litten ebenfalls unter Abgabedruck. Im breiten Markt fielen die Precious Woods-Aktien mit guten Volumen und einem satten Plus von 15.4% auf. Neuigkeiten gab es vom Edelholzverarbeiter jedoch keine.

Unternehmensnachrichten

Der Energiekonzern Repower hat Brigitte Krapf zur neuen Finanzchefin ernannt. Sie trete am 1. Februar 2017 die Nachfolge von Stefan Kessler an, der das Unternehmen nach elfjähriger Tätigkeit verlasse, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Bereits im September wurde kommuniziert, dass Kessler eine neue berufliche Herausforderung annehmen will. (Quelle: awp)

Der Bündner Energiekonzern Repower hat die Zusammenarbeit mit neun weiteren Partnerunternehmen aus der Schweiz und Liechtenstein vertieft. Die in der Gesellschaft Repartner Produktions AG zusammengeschlossenen Gesellschaften haben sich auf eine weitere Energielieferung ab Anfang 2017 von rund 240 GWh aus Bündner Wasserkraft geeinigt, teilte Repower am Mittwoch. Die aktuelle Stromproduktion der Repartner Produktions AG stammt gemäss den Angaben aus Schweizer Wasserkraft (Taschinas) und aus zwei Windparks in Deutschland (Lübbenau und Prettin). Die Partner haben sich nun auf einen anlagenbasierten Energieliefervertrag geeinigt, dessen Dauer, Kosten und Qualität auf den Prättigauer Kraftwerken Klosters, Schlappin und Küblis beruhe. Zu einem späteren Zeitpunkt solle zudem eine Übertragung der Anlagen und Konzessionen auf die Repartner Produktions AG geprüft werden. An Kraftwerkseinsatz, Bewirtschaftung, Betrieb und Unterhalt der betroffenen Prättigauer Kraftwerke ändere sich nichts, heisst es weiter: Diese Arbeiten lägen auch künftig vollumfänglich in den Händen von Repower. An der Repartner sind insgesamt zehn Energieversorgungsunternehmen beteiligt. Neben Repower, die mit einem Anteil von gegenwärtig 57% die Mehrheit hält, sind dies die Liechtensteinischen Kraftwerke (10%), IBAarau AG (7%), WWZ AG (7%), Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) (5%), ewl energie wasser luzern (5%), Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA (5%), IBC Energie Wasser Chur (1%), Rhiienergie AG (2%) und Energie Kanton Thurgau (1%).

BKW macht den Aktionären des Solothurner Energieversorgers AEK Energie ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...