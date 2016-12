2017 wird es in Hannover wieder sehr innovativ und international: die Bildungsmesse IdeenExpo, das Tüftler- und Erfinderfestival Maker Faire, Polen als Partnerland der HANNOVER MESSE das sind nur einige der Highlights im Veranstaltungskalender!

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161227005014/de/

Raum für Innovation, Wissenschaft, Wirtschaft, Jobs und Work-Life-Balance im Jahr 2017 in der Region Hannover!

IdeenExpo und Maker Faire

Raum für Innovationen: Vom 10. bis 18. Juni 2017 wecken die Macher der Mitmach-, Bildungs- und Erlebnismesse IdeenExpo das Technikinteresse und den Forschergeist von Kindern und Jugendlichen. Unternehmen, Verbände, Hochschulen und Schulen stellen zahlreiche Exponate aus. Ein besonderer Fokus wird zudem auf den Bereich der Berufsorientierung gelegt. Ob Roboterbau, Tatortermittlungen oder Kosmetikherstellung bei über 600 Workshops ist für jeden etwas dabei. Vom 25. bis 27. August 2017 präsentieren dann wieder kreative Köpfe, Erfinder und Querdenker ihre ausgefallenen Ideen auf der Maker Faire im Hannover Congress Centrum. Das Motto "Anfassen und Ausprobieren ausdrücklich erlaubt" kommt besonders bei den jungen Besuchern sehr gut an.

Fachkräfte-Internetportal: Welcome in the centre of Europe select Hannover!

Ziel ist es, qualifizierte Fachkräfte auf die ideal vernetzte Region Hannover aufmerksam zu machen und die vielen guten Gründe, sich hier anzusiedeln, kompakt darzustellen. Das Internetportal www.hannover.de/fachkräfte gibt Antworten auf die unterschiedlichsten Fragestellungen, rund um die Themen Ausbildung, Studium und Beruf. So gehören Informationen und Kontakte zu Lehrstellen- und Jobbörsen ebenso zum Angebot wie Berufsbildende Schulen und Berufsberatungsstellen. Auch Studiengänge, Weiterbildungsmöglichkeiten, das System der dualen Ausbildung und Wissenswertes zur Existenzgründung gehören zum Angebot.

Wachstumsmotor Gesundheitswirtschaft

Von dynamischem Wachstum gekennzeichnet, nimmt die Gesundheitswirtschaft mit bereits über 70.000 Beschäftigten und rund 3.600 Betrieben am Standort eine besondere Position ein. Die Basis bilden international viel beachtete Institutionen wie die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), die Stiftung Tierärztliche Hochschule (TiHo) oder das International Neuroscience Institute (INI). Die hochgradige Forschungs- und Hochschullandschaft ermöglicht Unternehmen intensive wissenschaftliche Kooperationsmöglichkeiten. In unmittelbarer Nachbarschaft zur MHH bietet der Medical Park Hannover ein optimales Umfeld. Einen exzellenten Ruf genießt auch das Klinikum Region Hannover, das mit zehn Krankenhäusern zu den größten kommunalen Klinikunternehmen Deutschlands zählt. Als Branchenhöhepunkt findet die BIOTECHNICA, wichtigste europäische Messe für Life-Sciences, alle zwei Jahre auf dem hannoverschen Messegelände statt.

Made in Hannover: Große Namen an der Leine

Namenhafte Marken verleihen der Wirtschaftsregion Hannover internationale Strahlkraft: Besondere Bedeutung hat die Automobilindustrie mit Technologieführern wie Volkswagen Nutzfahrzeuge, Continental, Johnson Controls oder WABCO. Unternehmen wie Bahlsen, BAUKING, BREE, Heise, KIND Hörgeräte, Komatsu, MTU Maintenance, Rossmann, Sennheiser electronic, Solvay Deutschland, TUI oder VSM sind hier ansässig. Große Versicherer wie Concordia, VGH und VHV sowie der Talanx-Konzern mit Marken wie Hannover Re oder HDI haben hier ihre Zentralen, ebenso der Finanzdienstleister Swiss Life. Die Nord/LB prägt mit der einzigartigen Architektur ihrer Zentrale das Stadtbild und zählt mit der Sparkasse Hannover zu den führenden Kreditinstituten in Norddeutschland. Im Medienbereich sind unter anderem die Verlagsgesellschaft Madsack, die Schlütersche Verlagsgesellschaft und der Fernsehproduzent TVN überregional wichtige Akteure. Darüber hinaus senden aus Hannover neben NDR und ZDF mehrere private Hörfunk- und Fernsehanstalten, zum Beispiel radio ffn, Antenne Niedersachsen, RADIO 21 oder der Shopping-TV-Sender CHANNEL 21.

In der Mitte Europas und perfekt vernetzt

Die Messe- und Wirtschaftsregion Hannover profitiert in hohem Maße von ihrer zentralen Lage im europäischen Verkehrsnetz. Mit den Autobahnen A2 und A7 kreuzen sich hier die wichtigsten Straßenverbindungen in West-Ost- und Nord-Süd-Richtung. Über das ICE-Netz der Deutschen Bahn besteht direkter Anschluss an alle deutschen Ballungsräume. Der Zentrale Omnibusbahnhof Hannover (ZOB) zählt zu den modernsten in Deutschland. Hier halten die Busse aller wichtigen Fernbuslinien und großer Reiseveranstalter. Vom Hannover Airport aus sind alle wichtigen europäischen Ziele direkt erreichbar. Der Mittellandkanal, die längste künstliche Wasserstraße Deutschlands, verbindet Hannover mit den größten See- und Binnenhäfen des Kontinents.

Service

Umfassenden Service für die Bereiche Existenzgründung, Beruf/Arbeitsplatz, Aus- und Weiterbildung sowie Studium bietet das Internetportal "Fachkräfte Hannover". Geballte Standortinformationen in kompakter Form bietet die kostenlose App "Hannover Pro".

Fotos zur redaktionellen Verwendung und weitere Presseinformationen und -texte finden Sie unter www.hannover.de/presse-hmtg.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161227005014/de/

Contacts:

Hannover Marketing und Tourismus GmbH

Maike Scheunemann

Vahrenwalder Straße 7, 30165 Hannover

Telefon: 0511/123490-26

E-Mail: presse@hannover-marketing.de