FRANKFURT (Dow Jones)--Der Essener Konzern Hochtief hat mehrere Hochbauaufträge in Deutschland erhalten. Der Wert liegt bei insgesamt mehr als 100 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. So werde Hochtief in München ein Hotel- und Hostelgebäude planen und bis 2020 bauen, hieß es.

In Duisburg baue das Unternehmen bis 2018 das neue Landratsamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW; zudem realisiert Hochtief an der Ruhruniversität Bochum ein weiteres Projekt.

