Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im Mittagshandel 1,0451 US-Dollar. Auch zum Franken gab es kaum Bewegung - gegen Mittag kostete der Euro mit 1,0747 fast gleichviel wie am Morgen, als 1,0745 CHF bezahlt wurden. Der Dollar stand sogar unverändert bei 1,0284 CHF.

