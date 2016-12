Börse Social Network veranstaltet 66. Roadshow-Event erstmals in einer Schule • Am 1. Februar 2017 startet die 10. Roadshow-Saison in der Schumpeter HAK im 13. Bezirk • im Herbst 2016 präsentierten bei vier Roadshows 18 Unternehmen aus Österreich und Deutschland Wien, 27. Dezember 2016. Die Roadshow #66 des Börse Social Network findet am 1. Februar 2017 erstmals in einer Schule statt. Direktorin Monika Wiercimak lädt die Eventreihe, bei der sich Unternehmen aus dem Kapitalmarktumfeld vor interessierten Privatanlegern präsentierten, in ihre Schumpeter HAK in den 13. Bezirk ein. Beginn wird bereits um 14h sein. Das Programm wird unter www.boerse-social.com/roadshow bis Mitte Jänner veröffentlicht.Bei den vier durchgeführten Roadshows...

